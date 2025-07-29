ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 26 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,5 artarak 1 milyon 777 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,8 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,4 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %0,9 artışla 50 milyon 61 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %76,3 olarak belirlendi.