ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

16.09.2025 - 09:24 | | Foreks Haber
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 13 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,7 azalarak 1 milyon 764 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %6,5 daha fazla olarak gerçekleşti. Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,9 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %2,0 artışla 63 milyon 225 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %77,0 olarak belirlendi.

