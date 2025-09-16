ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 13 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,7 azalarak 1 milyon 764 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %6,5 daha fazla olarak gerçekleşti. Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,9 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %2,0 artışla 63 milyon 225 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %77,0 olarak belirlendi.