© Copyright 2025 Milliyet.com.tr
ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

23.09.2025 - 09:39 | Foreks Haber
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 20 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,6 azalarak 1 milyon 754 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %5,9 daha fazla olarak gerçekleşti. Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,4 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %2,1 artışla 64 milyon 979 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %77,0 olarak belirlendi.

