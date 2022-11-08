ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 5 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 640 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 73,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 düşüşle 76 milyon 347 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78,9 olarak gerçekleşti.