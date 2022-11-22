ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 19 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 628 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 73 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 düşüşle 79 milyon 620 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78,7 olarak gerçekleşti.