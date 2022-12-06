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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

06.12.2022 - 08:19 |
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 3 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 630 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 geriledi. 

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 73,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 düşüşle 72 milyon 729 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78,3 olarak gerçekleşti. 

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