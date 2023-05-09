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ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

09.05.2023 - 09:05 |
ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 6 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 712 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle 30 milyon 98 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 74,7 olarak gerçekleşti.

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