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ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

10.10.2023 - 09:25 |
ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 7 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 698 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşüşle 68 milyon 468 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,9 olarak gerçekleşti.

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