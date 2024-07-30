ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 27 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,6 azalarak 1 milyon 729 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,4 yükseldi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 50 milyon 772 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,6 olarak gerçekleşti.