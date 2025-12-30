ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 27 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 düşüşle 1 milyon 695 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 1,8 daha fazla oldu. Çelik üreticileri yüzde 74,0 kapasite ile çalıştılar.

Yılbaşından bu yana üretim yüzde 3,4 artışla 89 milyon 301 bin ton olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kapasite kullanımı ise yüzde 76,7 oldu.