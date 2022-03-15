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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

15.03.2022 - 06:55 |
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 5 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 737 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 79,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 17 milyon 757 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,6 olarak gerçekleşti.

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