ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 26 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 625 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 72,8 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüşle 81 milyon 245 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78,5 olarak gerçekleşti.