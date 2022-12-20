Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de haftalık çelik üretimi geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

20.12.2022 - 09:25 |
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 17 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 627 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 72,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 düşüşle 85 milyon 991 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78,1 olarak gerçekleşti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Xiaomi çalışan sayısını yüzde 15 azaltacak

Xiaomi çalışan sayısını yüzde 15 azaltacak

Tren istasyonundaki kabloları çalan şüpheli TCDD personeli çıktı

Tren istasyonundaki kabloları çalan şüpheli TCDD personeli çıktı