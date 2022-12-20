ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 17 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 627 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 72,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 düşüşle 85 milyon 991 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78,1 olarak gerçekleşti.