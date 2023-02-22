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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

22.02.2023 - 09:42 |
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 18 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 654 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 geriledi. 

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 düşüşle 11 milyon 426 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 73 olarak gerçekleşti. 

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