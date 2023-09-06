ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 2 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 729 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüşle 59 milyon 844 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76 olarak gerçekleşti.