ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 29 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 749 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüşle 51 milyon 111 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.