Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

01.08.2023 - 09:26 |
ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 29 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 749 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. 

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,9 kapasite ile çalıştı. 

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüşle 51 milyon 111 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,8 olarak gerçekleşti. 

Ayşe Özgecan'ın ölümünde tutuksuz yargılanan sevgili hakkında flaş gelişme

Ayşe Özgecan'ın ölümünde tutuksuz yargılanan sevgili hakkında flaş gelişme

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!