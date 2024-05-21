ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 18 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 728 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,8 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 33 milyon 702 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.