ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi
ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.
16.07.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 13 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2,4 artarak 1 milyon 735 bin ton oldu.
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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,7 yükseldi.
Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,1 kapasite ile çalıştı.
Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 azalarak 47 milyon 304 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %77,3 olarak gerçekleşti.