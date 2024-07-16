ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 13 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2,4 artarak 1 milyon 735 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,7 yükseldi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 azalarak 47 milyon 304 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %77,3 olarak gerçekleşti.