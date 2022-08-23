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ABD'de ham çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

23.08.2022 - 09:51 |
ABD'de ham çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 20 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 756 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 79,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 düşüşle 57 milyon 968 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,1 olarak gerçekleşti.

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