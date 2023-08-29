ABD'de ham çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 26 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 733 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 düşüşle 58 milyon 96 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,9 olarak gerçekleşti.