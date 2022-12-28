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ABD'de ham çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

28.12.2022 - 09:23 |
ABD'de ham çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 24 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 614 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 geriledi. 

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 72,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 düşüşle 87 milyon 605 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 78 olarak gerçekleşti. 

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