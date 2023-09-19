ABD'de ham çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 16 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 733 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 düşüşle 63 milyon 298 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76 olarak gerçekleşti.