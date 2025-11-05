Canlı Borsa
ABD'de ham petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD'de ham petrol stokları geçen hafta artarken, benzin ve damıtılmış ürün stokları azaldı.

05.11.2025 - 09:53 | | Foreks Haber
Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre ABD'de ham petrol stokları geçen hafta yükselirken, benzin ve damıtılmış ürün stokları azaldı.

31 Ekim'de sona eren haftada ham petrol stokları 6,52 milyon varil arttı. Aynı dönemde benzin stokları 5,65 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stoklarında 2,46 milyon varillik düşüş yaşandı. Bu gelişmeler, enerji piyasasında arz-talep dengesine dair yeni değerlendirmelere yol açabilir.

