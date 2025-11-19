Canlı Borsa
ABD'de ham petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 14 Kasım haftasına ilişkin açıkladığı veriler ABD’de ham petrol ve ürün stoklarında belirgin artışlara işaret etti.

19.11.2025 - 09:55 | | Foreks Haber
Ham petrol stokları 4,448 milyon varil yükselerek önceki haftadaki 1,3 milyon varillik artışın üzerine çıktı. Benzin stokları da 1,546 milyon varil arttı; bu rakam önceki haftada görülen 1,385 milyon varillik düşüşün tersine güçlü bir yükselişe işaret etti.

Cushing depolama merkezindeki ham petrol stokları 0,79 milyon varil geriledi. Ham petrol ithalatı 0,396 milyon varil artarken, petrol ürünleri ithalatı 0,336 milyon varil azaldı. Ham petrol işleme miktarı ise 0,303 milyon varil olarak kaydedildi; bu rakam önceki haftadaki 0,502 milyon varillik seviyenin altında kaldı.

