ABD'de ham petrol stokları geriledi

API haftalık ham petrol stok değişimi 2 milyon 766 bin varil azalış gösterirken, piyasa beklentisi 1,25 milyon varil artış, önceki hafta verisi ise 1 milyon 747 bin varil artış yönündeydi.

Cushing, Oklahoma teslimat noktasındaki ham petrol stokları ise 0,665 milyon varil artış kaydetti. Önceki hafta Cushing stokları 0,845 milyon varil artmıştı.

Aynı dönemde rafine ürün stoklarında belirgin artışlar görüldü. API haftalık damıtılmış ürün stokları 4 milyon 926 bin varil artış gösterdi. Bu rakam, 2,7 milyon varil seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, önceki hafta artış 0,977 milyon varil olmuştu.

Benzin stokları da yükselişini sürdürdü. API verilerine göre benzin stokları 4,41 milyon varil artış kaydetti. Piyasa beklentisi 3,9 milyon varil artış yönündeydi. Önceki hafta benzin stoklarında 6,248 milyon varil artış açıklanmıştı.