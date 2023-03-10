ABD'de hanehalkı serveti arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) üç aylık "Finansal Hesaplar" raporuna göre hanehalkı serveti 2022 yılı sonunda 144,8 trilyon dolardan 147,7 trilyon dolara yükseldi.

Böylece hanehalkı servetinde bir dönemde 2 trilyon 927 milyar dolar artış yaşandı. Ancak 2022 yılı ilk çeyrekte görülen 151,9 trilyon dolarlık rekor seviyenin hala 4,21 trilyon dolar altında bulunuluyor.



Hanehalkı serveti geçen yılın ikinci çeyreğinde 146,1 trilyon dolar, üçüncü çeyreğinde 144,8 trilyon dolara kadar gerilemişti.