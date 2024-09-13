ABD'de hanehalkı serveti rekor seviyeye ulaştı

İlk çeyrek sonunda 161 trilyon dolara ulaşan hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net değerindeki artış, büyük ölçüde gayrimenkul varlıklarının değerindeki 1,8 trilyon dolarlık artış ve hisse senedi varlıklarının değerindeki 700 milyar dolarlık kazançtan kaynaklandı.

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Aynı zamanda hanehalkı borcu, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek hız olan yıllık %3,2 oranında arttı. Rapora göre, banka bakiyeleri ile para piyasası fonları ve döviz varlıklarının toplamı Mart sonundaki 18,51 trilyon dolardan Haziran sonunda 18,44 trilyon dolara gerileyerek, eldeki nakit miktarı da düşüş gösterdi.

Borsa ikinci çeyreği rekora yakın seviyelerde tamamlarken, gösterge S&P 500 endeksi yeniden yatırılan temettüler dahil toplam %4,3 getiri sağladı. Rapor ayrıca işletme borçlarının yıllık %3,8 oranında artarak ilk çeyrekteki %4'lük oranın biraz altında kaldığını gösterdi.