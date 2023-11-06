ABD'de hisse senedi fonu kazançları eridi

Piyasa, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu durdurmak amacıyla yaptığı faiz artışlarının etkisini ekim ayında hissetti. Ancak Fed'in geçen hafta faiz artırımlarının şimdilik sona ermiş olabileceğini ima etmesi ile birlikte hisse senetlerinde bir ralli tetiklendi.

Haberin Devamı

ABD'de hisse senedi fonlarının yılın ilk 7 ayında sağladıkları yüzde 16,7'lik kazanç, ekim ayında yaşanan yüzde 4'lük düşüşle birlikte %3,8'e indi.

Uluslararası hisse senedi fonları da ekim ayında %3,5 düşerek yılbaşından bugüne kadarki kazancı %2'ye indirdi.

New York Life Investments'ta Ekonomist ve Portföy Stratejisti Lauren Goodwin, "Öğrenci kredisi ödemelerinin yeniden başlaması, tüketici temerrütlerindeki artış ve ekonomi genelinde hala yüksek olan fiyatlar ABD tüketicisini daha kırılgan hale getiriyor. Hisse senedi piyasaları ipucunu alıyor" dedi.

Küçük sermayeli büyüme kategorisinde fonlar ekim ayında %7,3'lük bir düşüşle, yılın ilk 10 ayında eksi %2,8 getiri ortaya koydu. Bu arada büyük sermayeli büyüme fonları ekimde aylık %1,7 düşüş yaşadı ancak yılın başlarında büyük teknoloji şirketlerindeki ralli sayesinde 2023'te şu ana kadar %20,9 artış gösterdi.