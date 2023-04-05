ABD'de hizmetler sektörü aktivitesi büyüdü

S&P Global tarafından hazırlanan hizmetler PMI mart ayında, Haziran 2022'den bu yana görülen en hızlı artışı göstererek şubat ayındaki 50,6 puandan 52,6 puana çıktı.

Ancak nihai verilerle hizmetler PMI mart ayında 53,8 olan öncü verinin altında kaldı.

Mart ayında bileşik PMI da 53,3 puan olan öncü verinin altında 52,3 puan olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise bileşik PMI 50,1 puan seviyesindeydi.

S&P Global Kıdemli Ekonomisti Sian Jones, "Hizmet sektörü genelinde ticari faaliyet yeni sipariş büyümesinin ABD ekonomine kuvvet sağlamasıyla mart ayında daha hızlı büyüdü. Hizmetler sektörü genelinde müşteri harcamalarında iyileşmeler imalat satışlarında düşüşe karşı koydu" dedi.