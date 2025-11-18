ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, federal hükümetin kapalı olduğu süreçte açıklanamayan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin bazı verileri paylaştı.

Bakanlığın veri tabanına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ekim ile biten haftada 232 bine ulaştı.

Federal hükümetin kapanmasından önce verilerin en son yayımlandığı dönem olan 20 Eylül'de biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 219 bin olarak kaydedilmişti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise aynı dönemde önceki haftadaki 1 milyon 947 bin seviyesinden 1 milyon 957 bine çıktı.

ABD'de 12 Kasım'da sona eren 43 günlük hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veriler açıklanamamıştı.