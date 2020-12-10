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10.12.2020 - 17:05 | | AA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Aralık ile biten haftada 853 bin seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 137 bin kişi artarak 853 bine çıktı.

Söz konusu haftada piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren verinin, 725 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 712 binden 716 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 35 bin 500 kişi artarak 776 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 28 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 230 bin artışla 5 milyon 757 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliğinin etkisiyle eylül ayı ortalarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

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