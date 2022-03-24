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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Mart ile sona eren haftada azalarak piyasa tahminlerinin altında kaldı.

24.03.2022 - 16:25 |
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 19 Mart ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 28 bin düşüşle 187 bin seviyesine geldi. Piyasa beklentisi ise başvuruların 210 bine ineceği yönündeydi.

Bir önceki haftanın başvuruları 214 bin seviyesinden 215 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 11 bin 500 azalarak 211 bin 750 oldu.

Aynı dönemde işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 67 bin azalarak 1 milyon 350 bin seviyesine geriledi. İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 31 bin düşüşle 1 milyon 431 bin 500 olarak gerçekleşti.

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