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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD’de 14 Ekim ile biten haftada işsizlik maaşına başvuru sayısı bir önceki haftaya göre gerileme gösterdi.

19.10.2023 - 16:25 | | UZMANPARA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularını açıkladı. Buna göre 14 Ekim ile biten haftada işsizlik maaşına başvuru sayısı 198 bin seviyesine indi. 

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Piyasalarda beklenti işsizlik maaşı başvurularının 212 bin seviyesinde olması yönündeydi. 

Yeni gelen veri ile birlikte bir önceki hafta 209 bin olan işsizlik maaşına başvuru sayısı 211 bine revize edildi. 

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