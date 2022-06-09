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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 229 binle temmuz ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

09.06.2022 - 16:18 |
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 4 Haziran'da sona eren haftada 27 bin artışla 229 bin oldu. Ekonomistlerin tahmini ise 206 bin seviyesindeydi.

Başvurular bu artışa rağmen pandemi öncesi seviyelere yakın seyrediyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre 4 haftalık ortalama başvurular 8 bin artarak 215 bine yükseldi. Devam eden başvurular ise 28 Mayıs'ta sona eren haftada 1.3 milyonda kaldı.

Ülkede mayıs ayında tarım dışı istihdam verisi 390 binle tahminlerin oldukça üzerinde artmıştı.