Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
23.12.2020 - 17:17 | | AA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Aralık ile biten haftada beklentilerin üzerinde bir düşüş göstererek 803 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 89 bin kişi azalarak 803 bin oldu.

Beklentilerin üzerinde düşüş gösteren verinin, 885 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 885 binden 892 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 818 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 12 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 170 bin azalışla 5 milyon 337 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bu dönemde düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuruluş Osman Aksaçlı kimdir? Aksaçlı rolünü oynayan Cüneyt Arkın kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman Aksaçlı kimdir? Aksaçlı rolünü oynayan Cüneyt Arkın kaç yaşında, nereli?

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika... Türkiye ilan etmişti! 'Oruç Reis' yola çıktı

Son dakika... Türkiye ilan etmişti! 'Oruç Reis' yola çıktı

Sıradaki Haber