Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABONE OL

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Mayıs ile biten haftada 444 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

20.05.2021 - 16:02 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 444 bin oldu.

Düşüş eğilimini sürdüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 473 binden 478 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 30 bin 500 azalarak 504 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 8 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 111 bin artışla 3 milyon 751 bin olarak kaydedildi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon civarına yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika: Uğur Şahin'den canlı yayında aşı müjdesi! Tarih verdi

    Son dakika: Uğur Şahin'den canlı yayında aşı müjdesi! Tarih verdi

    Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Son dakika... Cezayir: Kuşatma altındaki Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk

    Son dakika... Cezayir: Kuşatma altındaki Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk

    Son dakika... Çavuşoğlu: Adaletsizlik karşısında susmak, suça ortak olmakla aynı şeydir!

    Son dakika... Çavuşoğlu: Adaletsizlik karşısında susmak, suça ortak olmakla aynı şeydir!

    Kovid-19 sonrasına hazırlanan İspanya'da hükümet 2050 hedeflerini açıkladı

    Kovid-19 sonrasına hazırlanan İspanya'da hükümet 2050 hedeflerini açıkladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uğur Şahin kimdir? Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

    Uğur Şahin kimdir? Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

    Sıradaki Haber
    Ucuz kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz...

    Ucuz kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz...

    Sıradaki Haber
    Yaz sonu rahat eder miyiz? İşte cevabı

    Yaz sonu rahat eder miyiz? İşte cevabı

    Sıradaki Haber
    Son dakika: Uğur Şahin'den canlı yayında aşı müjdesi! Tarih verdi

    Son dakika: Uğur Şahin'den canlı yayında aşı müjdesi! Tarih verdi

    Sıradaki Haber