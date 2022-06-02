ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 28 Mayıs'ta sona eren haftada 11 bin azalarak 200 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 210 bin artıştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre başvurular böylece tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

Devam eden başvurular 21 Mayıs'ta biten haftada 1.31 milyona gerileyerek 1969 yılından beri en düşük seviyeye indi. 4 haftalık ortalama başvurular 206 bin 500 oldu.

Önceki haftanın işsizlik verisi 211 bine revize edildi.