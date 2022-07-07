ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Temmuz’da sona eren haftada 4 bin artışla 235 bin oldu.

Ekonomistlerin tahmini ise 230 bindi. Başvurular böylece ocak ayındaki zirveye yakın seyrediyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre devam eden başvurular 25 Haziran’da biten haftada 1.38 milyona yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının Netflix ve Tesla’da olduğu gibi şirketlerin işten çıkarma yapmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Ülkede yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bir yılın en düşük artışını kaydetmesi, işsizlik oranının ise 50 yıldan uzun bir süredir dip seviyede kalması bekleniyor.

Dün açıklanan veriler açık iş sayısının mayıs ayında hafifçe düştüğünü ancak rekora yakın seyrettiğini göstermişti.