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15.10.2020 - 16:51 | | AA

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen ithalat fiyat endeksi, ağustosta yüzde 1'lik artış göstermişti. İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,1 azaldı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, eylülde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, ağustos ayında ise yüzde 0,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 azaldı.

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