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ABD'de konut başlangıçları geriledi

ABD'de konut başlangıçları, geçen ay yüzde 1,6 azalışla 1 milyon 555 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.

19.10.2021 - 16:12 | | AA
ABD'de konut başlangıçları geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 555 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren ve 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçlarının 1 milyon 620 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 580 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

İnşaat izinleri de eylülde aylık bazda yüzde 7,7 azalışla 1 milyon 589 bin seviyesine indi. Bir yılın en düşük seviyesine gerileyen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 680 bin olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan inşaat izinleri, ağustosta 1 milyon 721 bin seviyesinde kaydedilmişti.

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