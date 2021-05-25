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ABD'de konut fiyat endeksi arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı.

25.05.2021 - 17:02 | | AA
ABD'de konut fiyat endeksi arttı

S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artış gösterdi. Aralık 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeks, şubatta yüzde 12 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise martta yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Aralık 2013'ten bu yana en büyük artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 12,3 artması yönündeydi. Endeks, şubatta yüzde 12'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 20 ile Phoenix, yüzde 19,1 ile San Diego ve yüzde 18,3 ile Seattle oldu.

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