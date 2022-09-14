ABD'de konut kredisi faiz oranı yükseldi

MBA'in paylaştığı haftalık rapora göre 30 yıllık mortgage faizi yüzde 5,94'ten yüzde 6,01'e, 15 yıllık mortgage faizi yüzde 5,23'ten yüzde 5,30'e yükseldi. 5 yıllık ARM faiz oranı yüzde 4,81'den yüzde 4,83'e, 30 yıllık jumbo faizi oranı ise yüzde 5,46'dan yüzde 5,56'ya çıktı.

MBA verilerine göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 255 puan oldu.



Haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 0,2 artışla 198,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,2 düşüşle 532,9 puana geldi.