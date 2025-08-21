ABD'de konut satışları arttı

Canlı Borsa
ABD'de konut satışları Temmuz ayında geçen yıla göre artış gösterdi.

21.08.2025 - 09:30 | | Foreks Haber
ABD'de konut satışları Temmuz ayında geçen yıla göre artış gösterirken, evlerin piyasada kalma süresi uzadı. RE/MAX'in açıklamasına göre medyan satış fiyatları yıllık bazda yükseliş kaydetse de aylık bazda bir düşüş yaşadı.

RE/MAX verilerine göre Temmuz ayında konut satışları bir önceki aya göre düşüş kaydederken, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Evler ortalama 44 gün piyasada kaldı; bu süre geçen yılın Temmuz ayındaki 37 günden ve haziran ayındaki süreden üç gün daha uzun. Medyan satış fiyatı Temmuzda 450.000 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat geçen yıla göre yüzde 2,3 daha yüksekken, Haziran ayına göre yüzde 1,1'lik bir düşüşü temsil ediyor.

RE/MAX CEO'su Erik Carlson, verilerin piyasanın mevsimsel olarak ayarlandığını yansıttığını belirtti ve "Evlerin satılması biraz daha uzun sürüyor, ancak envanter tutarlı kaldı ve fiyatlar istikrarlı seyretti" dedi.

