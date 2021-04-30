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'ABD'de kripto regülasyonları belirsizliği var'

Kripto para Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, ABD'de kripto para regülasyonlarının kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

30.04.2021 - 15:47 | | Foreks
'ABD'de kripto regülasyonları belirsizliği var'

XRP olarak da bilinen kripto parayı çıkaran şirket olan Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, ABD'li menkul kıymetler piyasası regülatörü SEC ile geçen yıldan bu yana yaşadıkları gerilim konusunda açıklamalarda bulundu.

SEC, geçen yıl Ripple'ın XRP arzında topladığı 1,3 milyar dolarlık kaynağı kayıtlı olmayan menkul kıymet ihracı olarak değerlendirmiş ve soruşturma başlatmıştı.

CEO Garlinghouse, "Şu anda ABD'de kripto paralara ilişkin regülasyonlar net değil. Asya ülkelerinde kripto para regülasyonları konusunda ciddi çalışmalar yapılırken ABD ise bu sürecin gerisinde" diye konuştu.

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