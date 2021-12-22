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ABD'de kripto varlıklar için onay bekleniyor

ABD'de kredi birlikleri, Bitcoin gibi kripto varlıklara doğrudan yatırım yapabilmek için regülatör onayı istiyorlar.

22.12.2021 - 07:42 |
ABD'de kripto varlıklar için onay bekleniyor

Ulusal Kredi Birlikleri İdaresi (NCUA), mevduatları federal sigorta altındaki kredi birliklerinin üyelerine belirli şartlar altında dijital varlık alma, satma ve tutma imkanı vermeleri için kripto hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yapmalarını öngören bir mektup yayınladı.

NCUA'nın ödemeler ve siber güvenlikten sorumlu yöneticilerinden Lance Noggle yaptığı açıklamada, kredi birliklerinin er ya da geç kripto varlık ürün ve hizmetlerini bankaların yaptıkları şekilde üyelerine sunabilir olacaklarını ifade etti.

ABD'de ulusal bankaları regüle eden OCC, bankaların kripto paralar için sağlama hizmeti vermelerine 2020 yılı Temmuz ayında yeşil ışık yakmıştı.

Noggle, bankalara tanınan hakların kredi birliklerine verilmemesi halinde müşterilerini bankalara kaptırma riskleri olduğunu vurguladı.

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