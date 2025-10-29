ABD'de mortgage başvuruları arttı

Canlı Borsa
ABD’de mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %7,1 arttı.

29.10.2025 - 15:33 | | Foreks Haber
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 24 Ekim haftasında mevsimsellikten arındırılmış Mortgage Piyasa Bileşik Endeksi %7,1, arındırılmamış endeks ise %7 yükseldi. Refinance Endeksi haftalık bazda %9 artarken, geçen yılın aynı haftasına göre %111 yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış Konut Alım Endeksi %5 artarken, arındırılmamış endeks %4 artışla geçen yıla kıyasla %20 daha yüksek seviyeye ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, "30 yıllık sabit faiz oranı %6,3’e gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu düşüş, özellikle konvansiyonel yeniden finansman başvurularında artışa yol açtı" dedi.

Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı %10’un altına düşerken, refinance başvurularındaki ortalama kredi büyüklüğü 393.900 dolar seviyesinde kaldı. Refinance başvurularının toplam başvurular içindeki payı %55,9’dan %57,1’e yükseldi. ARM payı %8,9’a geriledi. FHA payı %21,8’den %20,5’e, VA payı %13,5’ten %13,4’e, USDA payı ise %0,3’ten %0,2’ye düştü.

30 yıllık sabit faizli konvansiyonel kredilerde ortalama faiz oranı %6,37’den %6,30’a gerilerken, jumbo kredilerde %6,38’e indi. FHA kredilerinde oran %6,12 ile sabit kaldı. 15 yıllık sabit faizli kredilerde oran %5,67’ye düşerken, 5/1 ARM oranı %5,55’ten %5,66’ya yükseldi.

