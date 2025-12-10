ABD'de mortgage başvuruları arttı

Haftalık rapora göre, mortgage kredi başvuru hacmini ölçen Piyasa Bileşik Endeksi mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 4,8 yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış bazda ise endeks bir önceki haftaya göre yüzde 49 arttı.

Haberin Devamı

Yeniden finansman endeksi haftalık bazda yüzde 14 artarken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 88 yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış satın alma endeksi haftalık bazda yüzde 2 düşerken, arındırılmamış satın alma endeksi yüzde 32 arttı ve geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 19 yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, “Mortgage başvuru aktivitesi geçen hafta arttı, bu artış yeniden finansman başvurularındaki yükselişten kaynaklandı” dedi.

Konvansiyonel yeniden finansman başvuruları yaklaşık yüzde 8, devlet destekli refinansmanlar ise yüzde 24 arttı. FHA faiz oranı Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Konvansiyonel satın alma başvuruları düşerken, FHA satın alma başvuruları yüzde 5 yükseldi.

Haberin Devamı

30 yıl vadeli sabit faizli mortgage’larda (806.500 dolar ve altı) ortalama faiz oranı yüzde 6,32’den yüzde 6,33’e çıktı. Jumbo kredilerde (806.500 dolar üzeri) faiz oranı yüzde 6,40’tan yüzde 6,46’ya yükseldi. Her iki segmentte de efektif faiz oranı geçen haftaya göre arttı.