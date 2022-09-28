ABD'de mortgage başvuruları geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,7 düşüşle 254,8 puan oldu.



MBA'nın paylaştığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 0,4 düşüşle 199,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 10,9 düşüşle 524,1 puana geldi.

İki hafta önce 14 yılın ardından ilk kez yüzde 6 seviyesinin üzerine çıkan 30 yıllık mortgage faizi yükselişini sürdürdü ve yüzde 6,25'ten yüzde 6,52'ye çıktı. Böylece 2008 yılı ortalarından bu yana görülen en yüksek seviye artarak devam etti.

30 yıllık kredilerde faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 342 baz puan artış gösterdi. 4 haftalık ortalama yükseliş ise 72 baz puan oldu.

15 yıllık kredilerde oran yüzde 5,40'dan yüzde 5,70'e, 5 yıllık ARM kredi faizinde yüzde 5,14'ten yüzde 5,30'a ve 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde yüzde 5,79'dan yüzde 6,01'e çıktı.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı toplam başvuruların yüzde 32,5'inden yüzde 30,2'sine düştü.