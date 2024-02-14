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ABD'de mortgage başvuruları geriledi

ABD'de mortgage başvuruları 9 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde düşüş gösterirken, 30 yıllık faiz yukarı hareketini sürdürdü ve 9 haftanın en yüksek seviyesine geldi.

14.02.2024 - 15:57 | | Foreks Haber
ABD'de mortgage başvuruları geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,3 düşüşle 205,1 puana indi.

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MBA'nın yayınladığı rapora göre satın alma endeksi yüzde 2,3 düşüşle 149,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,1 düşüşle 489,6 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 7 baz puan artışla yüzde 6,87 seviyesinde yükseldi. Böylece 8 Aralık 2023 haftasında görülen yüzde 7,07 seviyesinin ardından en yüksek oran görüldü.

15 yıllık faizinde oran 12 baz puan artışla yüzde 6,53 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 baz puan arttı ve yüzde 6,30 puan seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 12 baz puan artışla yüzde 7,00 seviyesine yükseldi.

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