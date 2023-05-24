ABD'de mortgage faizi 10 haftanın zirvesinde

ABD'de üst üste ikinci haftada da mortgage başvurularında düşüş yaşanırken, faiz oranları artış gösterdi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 19 Mayıs ile sona eren haftada yüzde 4,6 düşüşle 205 puana geldi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 4,3 düşüşle 158,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,4 düşüşle 443 puana indi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 12 baz puan artışla yüzde 6,69'a çıktı ve son 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 14 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesine 108 baz puandan 123 baz puana yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 19 baz puan artışla yüzde 6,15'e geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 2 baz puan yükselerek yüzde 5,73 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 11 puan artarak yüzde 6,57'ye çıktı.